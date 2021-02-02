Сбежавшие из американской тюрьмы рецидивисты попросили полицейских пристрелить их

Над пропастью по хлопку. Из последних сил аризонские заключенные бежали от полицейских по плантациям. Один из преступников должен был провести в тюрьме сто лет. За информацию о беглецах власти пообещали семьдесят тысяч долларов. И в провинциальном отделе полиции раздался звонок...

Кадры, снятые американскими полицейскими от первого лица, – будто из какой-то компьютерной игры. Но все более чем реально. Недалеко от города Флоренс штата Аризона по хлопковому полю оперативники преследуют двоих преступников.

Погоня длится недолго, беглецы почти без сил. И уже через пару минут одного из них полицейские валят электрошокером. Второй тут же сдается сам.

Эти двое для правоохранителей – долгожданная добыча. Неделю назад Дэвид Хармон и Джон Чарпиот совершили дерзкий побег из тюрьмы. Свой план преступники, судя по всему, продумали не до конца. Они явно не знали, куда бежать или где добывать провизию. Пытались ограбить магазин, но потерпели крах. А когда их в поле нагнали полицейские, беглецы решили, что больше не хотят жить.

"Послужной список этих беглецов довольно серьезный: один из них осужден за растление детей, второй – за разбойное нападение на частный дом, – рассказывает Хестон Силберт, руководитель депатрамента общественной безопасности полиции Аризоны. – Во время задержания они оба попросили просто пристрелить их.

Оба задержанных оказались рецидивистами. Чапиот за растление малолетних был осужден на 35 лет, Хармон за кражу со взломом – на 100. Поймать сбежавших заключенных раньше полицейским помешали сильные дожди. Собаки постоянно теряли след, поэтому фотографии преступников правоохранители разослали по всей Аризоне. Одним из первых, кто заметил беглецов, стал фермер Джо Маркес, который проезжал на своем автомобиле мимо хлопкового поля.

"Когда я снизил скорость, ко мне подбежал еще один человек и закричал: "Джо, Джо, вызывай копов! Я думаю, это те парни, которых они ищут!" – рассказал Джо Маркес, очевидец.

Полицейские приехали за считаные минуты. Скрутив преступников, они доставили их в отдел и передали в департамент исполнения наказаний. Хармона и Чапиота ждет новый суд, который увеличит их и без того немалые сроки заключения. А Джо Маркес получил за бдительность 70 тысяч долларов.

Серьезные проверки проходят и в тюрьме Флоренс, откуда сбежали заключенные. Не исключено, что в ближайшее время под суд пойдут и сотрудники исправительного учреждения, которые допустили побег опасных подопечных.