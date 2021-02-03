ATP Cup. Сборные Италии и России досрочно в полуфинале

Во второй день состязаний в австралийском Мельбурне, где продолжается второй в истории розыгрыш командного ATP Cup, определились первые полуфиналисты. Ими стали теннисисты Италии и России, досрочно победившие в группах "С" и "D".

Как уже сообщали Вести.Ru, россияне выиграли два стартовых матча в своем трио команд под литерой "D": у Аргентины (2:1) и Японии (2:0). Теннисная "Скуадра адзурра" в группе "С" с одинаковым счетом 2:1 последовательно переиграла Австрию и Францию.

А вот финалисты прошлогоднего розыгрыша ATP Cup – команды Испании и Сербии, – пока себе права сыграть в четверке лучших не обеспечили. Сербы во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в группе "А" победили Канаду (2:1), но у североамериканцев выиграли и немцы. Так что полуфиналист от этой тройки команд определится в очном матче Сербия – Германия.

В группе "В" фаворитами считаются испанцы во главе с Рафаэлем Надалем и они в первом туре победили хозяев турнира австралийцев – 3:0. Однако во второй день в матче Австралия – Греция пока зафиксирован ничья (1:1), так что все три команды этой группы могут рассчитывать на полуфинал.