Тренер "Сассуоло" сравнил создание Суперлиги с переворотом

Декларация о создании футбольной Суперлиги вызвало неприятие в итальянском футболе. Главный тренер "Сассуоло" Роберто де Дзерби заявил о нежелании его команды играть с "Милано", участвующем в Суперлиге.

В воскресенье 12 клубов, среди которых три представителя Италии – "Милан", "Интер" и "Ювентус", заявили о желании создать футбольную Суперлигу. Эта инициатива вызвала неприятие ФИФА, УЕФА и клубов, оставшихся за рамками новой структуры.

Главный тренер "Сассуоло" Роберто де Дзерби сравнил инициативу 12 клубов с государственным переворотом. "Если у них есть долги, то это их проблемы. Но они устроили катастрофу для других клубов, чьи футболисты тяжело работают мечтают сыграть против больших клубов на больших стадионах", – приводит слова де Дзерби РИА Новости.

"Я не хочу играть с "Миланом" – один из тех, кто выделился в эту Суперлигу. Конечно, если директор попросит нас сыграть, не будем бойкотировать встречу", – добавил де Дзерби.

Матч 32-тура Серии А между "Миланом" и "Сассуоло" запланирован на среду. "Милан" с 66 очками занимает второе место. У "Сассуоло" на 20 очков меньше и восьмая позиция.