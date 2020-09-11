ФРГ предложит приостановить проект "Северный поток-2"

Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас телеканалу ZDF.

"Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение, – заявил министр. – Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение не было принято" (цитаты ТАСС).

В первые дни после происшествия с Навальным канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" остается экономическим проектом и должен быть завершен: "Наше мнение – "Северный поток-2" должен быть завершен. Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального".

Но затем в ФРГ и США стали чаще звучать призывы усилить давление на Россию, а Польша предложила Германии замену – польско-датский газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" . Использовать ситуацию для увеличения политического веса решили несколько немецких партий. Приостановить проект требовали представители партий "Союз-90" / "Зеленые", либеральной Свободной демократической партии, Христианско-демократического союза. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости остановить "Северный поток-2" для наказания России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял о готовности России к всестороннему взаимодействию с ФРГ. Но немецкие власти игнорируют запросы России о подробностях дела. До вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ в организме оппозиционера не было.

Россия продолжает ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры, но ФРГ пока не предоставила никаких доказательств отравления Навального.

Как сообщалось, 20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, после чего оппозиционера госпитализировали в отделение реанимации городской больницы.

22 августа он был транспортирован специальным бортом из Германии на лечение в берлинскую клинику Charite. По утверждению немецких врачей и Минобороны ФРГ, они обнаружили в организме Навального следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд лекарств и большая группа нервнопаралитических ядов, включая отравляющее вещество "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в Великобритании.