Москва10 ноя Вести.Более 100 владельцев собак, погибших от вакцины "Мультикан-8", получили компенсацию

В компании "Ветбиохим" сообщили, что 104 владельца собак, чьи питомцы погибли от вакцины "Мультикан-8" 20-й серии, получили финансовую компенсацию и консультационную поддержку. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в компании уточнили, что в настоящее время получили 177 обращений от владельцев погибших животных. В 128 случаев подтверждена гибель собак и уже собраны необходимые документы, по остальным обращениям информация уточняется.

В "Ветбиохим" подчеркнули, что провели работу по поиску владельцев погибших животных по всей России, с каждым из них ведется индивидуальная работа по компенсации и психологической поддержке.

Кроме того, на производстве вакцин ужесточены требования к контролю качества и введены дополнительные меры контроля, выходящие за рамки стандартных операционных процедур.