Москва10 ноя Вести.Производитель "Мультикан-8", компания "Ветбиохим", подтвердила гибель 128 собак после использования вакцины летом текущего года.

Как рассказали РБК в компании, это первые подтвержденные данные о числе умерших животных.

Всего к настоящему времени в "Ветбиохим" поступило 177 обращений от владельцев животных. Из них по 128 собраны документы, подтверждающие смерть от вакцины сказано в публикации

В отношении остальных случаев информация уточняется.

Представители "Ветбиохим" рассказали, что совместно с ветеринарным сообществом по всей России провели поиск хозяев погибших собак. В компании уточнили, что работа по компенсации и психологической поддержке ведется с каждым из них. На данный момент финансовую компенсацию в досудебном порядке и консультационную поддержку получили 104 владельца.