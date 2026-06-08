По факту хищений при строительстве вилл на Бали возбудили 11 уголовных дел

11 дел о мошенничестве возбудили по факту строительства вымышленных вилл на Бали По факту хищений при строительстве вилл на Бали возбудили 11 уголовных дел

Москва8 июн Вести.По факту хищений при строительстве вилл на острове Бали возбуждено 11 уголовных дел. По предварительной оценке, ущерб составил более 106 млн рублей. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на документы, оказавшихся в распоряжении издания.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. 10 из них - по статье о "покушении на мошенничество в особо крупном размере", и одно - "покушение на мошенничество в крупном размере".

Ранее были возбуждены еще три уголовных дела с общим ущербом более 22,7 млн рублей сказано в сообщении

15 апреля блогер-застройщик вилл на Бали Сергей Домогацкий был признан банкротом. Сообщалось, что тогда изучался вопрос о неправомерном выводе более 50 миллионов рублей в его пользу.

Жертвами аферы Домогацкого с покупкой вилл на острове стали жители Москвы, Подмосковья, Сочи, а также граждане других государств - Белоруссии, Украины, Чехии и Франции.

Многомиллионную аферу расследуют правоохранители России и Индонезии. Сам Домогацкий находится за рубежом.