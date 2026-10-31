Трех подозреваемых в краже 13 обезьян из зоопарка задержали во Франции

13 обезьян похитили из зоопарка во Франции, трое подозреваемых уже задержаны Трех подозреваемых в краже 13 обезьян из зоопарка задержали во Франции

Москва31 окт Вести.Французская полиция задержала трех человек по подозрению в похищении 13 обезьян из зоопарка Exotic Park на юго-западе страны. Об этом сообщает радиостанция Ici со ссылкой на прокуратуру Байонны.

По информации радиостанции, подозреваемых поместили под стражу. В ходе расследования правоохранителям удалось обнаружить и вернуть 11 похищенных приматов - игрунков и тамаринов.

Еще две обезьяны остаются пропавшими. Их поиски продолжаются.

Кража произошла в зоопарке Exotic Park, расположенном в коммуне Лескар. Другие обстоятельства происшествия, в том числе мотивы предполагаемых похитителей, пока не раскрываются.