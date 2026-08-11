Нашествие медуз привело к отключению трех реакторов АЭС во Франции Половину реакторов АЭС во Франции отключили из-за массового скопления медуз

Москва11 авг Вести.Французская энергетическая компания EDF была вынуждена остановить три реактора АЭС "Гравлин" на севере Франции из-за нашествия медуз. Об этом сообщается в публикации на сайте организации.

По словам представителей EDF, жара в Европе привела к массовому размножению медуз в прибрежных территориях, в результате чего морские жители скопились в очистных фильтрах станции.

В понедельник, 10 августа 2026 года, на АЭС "Гравлин" были задействованы предусмотренные меры безопасности в связи с массовым наплывом медуз говорится в заявлении пресс-службы компании

Уточняется, что инцидент привел к отключения трех реакторов и замедлению работы четвертого. В общей сложности на АЭС действуют шесть реакторов.

Ранее сообщалось, что аномально высокая жара в странах Евросоюза вынудила изъять из подземных хранилищ газа (ПХГ) в июле почти 1 миллиард кубометров топлива, что стало наибольшим показателем выкачки для этого летнего месяца с 2022 года.