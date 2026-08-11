Москва11 авгВести.Французская энергетическая компания EDF была вынуждена остановить три реактора АЭС "Гравлин" на севере Франции из-за нашествия медуз. Об этом сообщается в публикации на сайте организации.
По словам представителей EDF, жара в Европе привела к массовому размножению медуз в прибрежных территориях, в результате чего морские жители скопились в очистных фильтрах станции.
В понедельник, 10 августа 2026 года, на АЭС "Гравлин" были задействованы предусмотренные меры безопасности в связи с массовым наплывом медузговорится в заявлении пресс-службы компании
Уточняется, что инцидент привел к отключения трех реакторов и замедлению работы четвертого. В общей сложности на АЭС действуют шесть реакторов.
Ранее сообщалось, что аномально высокая жара в странах Евросоюза вынудила изъять из подземных хранилищ газа (ПХГ) в июле почти 1 миллиард кубометров топлива, что стало наибольшим показателем выкачки для этого летнего месяца с 2022 года.