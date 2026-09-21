13 юных хоккеистов из Новосибирской области госпитализированы в Иркутске В Иркутске госпитализированы 13 юных хоккеистов из Новосибирской области

Москва21 сен Вести.Юным новосибирским хоккеистам, которые приехали в Иркутскую область на соревнования по хоккею с шайбой, организованным Федерацией хоккея России, потребовалась медицинская помощь. В Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы 13 человек с жалобами на тошноту и рвоту. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в MAX.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Его специалисты проводят эпидемиологическое расследование, отобрали необходимые пробы. Уже известно, что причиной ухудшения самочувствия спортсменов стал норовирус говорится в сообщении

Детям оказывается вся необходимая помощь. Они в состоянии легкой степени тяжести и до конца недели останутся под наблюдением врачей, уточнил Кобзев.

Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту произошедшего.