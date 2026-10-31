Почти 140 человек задержаны на акции в поддержку Palestine Action в Лондоне

139 человек задержаны в Лондоне накануне слушаний по делу Palestine Action Почти 140 человек задержаны на акции в поддержку Palestine Action в Лондоне

Москва31 окт Вести.В столице Великобритании у здания посольства США проходит акция протеста против запрета пропалестинского движения Palestine Action. По данным Скотленд-Ярда, число задержанных участников достигло 139 человек.

По состоянию на данный момент были задержаны 139 человек. Сотрудники полиции остаются на месте проведения акции и продолжают производить задержания говорится в заявлении полиции

В акции принимают участие сотни человек, которые развернули плакаты в поддержку организации. Мероприятие организовано в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, где на следующей неделе будет рассмотрена апелляция движения на внесение его в список запрещенных организаций.

5 июля 2025 года МВД Соединенного Королевства включило Palestine Action в перечень запрещенных организаций. С этого момента членство в движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением с максимальным наказанием в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета в ходе акций в поддержку организации в Великобритании задержали свыше 3,5 тысячи человек, обвинения были предъявлены более чем 2,2 тысячи из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.