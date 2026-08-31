Полиция Лондона задержала почти 170 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле

На карнавале в лондонском Ноттинг-Хилле задержали почти 170 человек за один день Полиция Лондона задержала почти 170 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле

Москва31 авг Вести.Лондонская полиция задержала 169 человек за различные правонарушения по итогам первого дня карнавала афро-карибской культуры, который проходит в районе Ноттинг-Хилл. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде (штаб-квартира полицейского учреждения в Англии, исключая лондонский Сити, который имеет свою полицию – прим. ред.).

Было произведено 169 задержаний по обвинению в правонарушениях, включая хранение наркотиков, хранение оружия, нападения, в том числе на сотрудников экстренных служб, и сексуальные правонарушения говорится в заявлении британских правоохранителей

Как отмечается, большинство нарушителей были задержаны на территории карнавала, 27 человек были арестованы на подходе к месту проведения мероприятия.

Карнавал в Ноттинг-Хилле, традиционно проводимый с 1964 года, является крупнейшим уличным фестивалем в Европе, привлекающим более миллиона посетителей ежегодно. В дни проведения карнавала в Лондоне традиционно возрастает уровень преступности, в особенности связанной с насилием, употреблением и оборотом наркотиков.

В 2025 году на фестивале были задержаны более 500 человек, четверо получили ножевые ранения.

Праздник завершится 31 августа.