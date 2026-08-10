230 нелегалов установили рекорд, прибыв в Великобританию на одной лодке Independent о рекорде нелегалов: 230 мигрантов пересекли Ла-Манш в одной лодке

Москва10 авг Вести.Сразу 230 нелегальных мигрантов преодолели Ла-Манш на одной лодке, чтобы добраться до Великобритании. Это рекордное количество мигрантов для одного судна, сообщила газета The Independent.

Предыдущий рекорд продержался почти год. Он был установлен в сентябре, когда в одной лодке в Соединенное Королевство прибыли сразу 125 человек. Он был побит в июле, когда с одной лодки на берег высадились сразу 165 мигрантов. Но новый рекорд не продержался и полтура месяцев.

Рекордные 230 мигрантов в понедельник пересекли Ла-Манш и прибыли в Великобританию на одной лодке говорится в материале издания

Обычно контрабандисты перевозят по 50-60 человек на одном судне. Но недавно они перешли к использованию более крупных транспортных средств, называемых в британских и французских СМИ мега-лодками.

На прошлой неделе судно с 173 мигрантами перевернулось в водах Ла-Манша после пожара двигателя. Уже зафиксировано девять случаев перевозки нелегалов на мега-лодках.

Снижению нелегальной миграции в Великобританию способствовало увеличение на 40% французских патрулей на побережье. Тем не менее, с начала года в Великобританию из Францию по морю прибыли почти 15 тысяч 50 нелегальных мигрантов на 224 надувных лодках.

Ранее более 50 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко попали на надувных лодках и камерах от грузовиков в испанскую Сеуту. От этого миграционного кризиса только бизнес испанского города-анклава в Африке понес 18 миллионов евро убытков.