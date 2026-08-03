РИА: более 14 тысяч нелегалов переплыли через Ла-Манш в Британию с начала года

Около 14,5 тысячи нелегалов проникли в Британию через Ла-Манш с начала года РИА: более 14 тысяч нелегалов переплыли через Ла-Манш в Британию с начала года

Москва3 авг Вести.Около 14,5 тысячи нелегальных мигрантов проникли в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках с начала 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику министерства внутренних дел страны.

Согласно данным МВД, в Соединенное Королевство вплавь через Ла-Манш добрались около 14,5 тысячи нелегальных мигрантов, что примерно на 43% меньше количества мигрантов за первые семь месяцев 2025 года - тогда оно превышало 25,4 тысячи​​​.

Отмечается, что несмотря на то, что общее количество мигрантов снизилось, средняя вместимость одной лодки с мигрантами увеличилась до рекордных 72 человек в июле 2026 года.

В 2025 году число нелегальных мигрантов, добравшихся до Великобритании на лодках через Ла-Манш, превысило 41 тысячу человек. Это второй по величине годовой показатель после рекордного 2022 года, когда британских берегов достигли более 45,7 тысячи мигрантов. Ежедневные расходы британского правительства на размещение просителей убежища в гостиницах составляют несколько миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что контрабандисты перенаправляют нелегальных мигрантов из Великобритании в Испанию из-за действующей там амнистии для беженцев.