Москва7 сенВести.Протестующие против незаконной иммиграции вступили в стычки с полицией в Портсмуте (Британия), сообщает газета The Daily Telegraph.
Накануне в город прибыло судно с незаконными иммигрантами, перехваченное властями Британии в проливе Ла-Манш.
Сотни протестующих вступили в стычки с полицией в Портсмутеотмечает газета
Участники протестов заблокировали подъезды к гавани, где, предположительно, находятся незаконные иммигранты.
Телеканал Sky News передал, что Британия перехватила небольшое судно, на борту которого находились 140 незаконных иммигрантов. Судно доставлено в Портсмут. Иммигрантов отправят в центр содержания в Манстоне.