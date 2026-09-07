СМИ: в Портсмуте начались столкновения с полицией из-за незаконных иммигрантов

Протесты против незаконных иммигрантов переросли в Портсмуте в стычки с полицией СМИ: в Портсмуте начались столкновения с полицией из-за незаконных иммигрантов

Москва7 сен Вести.Протестующие против незаконной иммиграции вступили в стычки с полицией в Портсмуте (Британия), сообщает газета The Daily Telegraph.

Накануне в город прибыло судно с незаконными иммигрантами, перехваченное властями Британии в проливе Ла-Манш.

Сотни протестующих вступили в стычки с полицией в Портсмуте отмечает газета

Участники протестов заблокировали подъезды к гавани, где, предположительно, находятся незаконные иммигранты.

Телеканал Sky News передал, что Британия перехватила небольшое судно, на борту которого находились 140 незаконных иммигрантов. Судно доставлено в Портсмут. Иммигрантов отправят в центр содержания в Манстоне.