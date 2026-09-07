Москва7 сенВести.Власти Великобритании перехватили небольшую лодку в проливе Ла-Манш, на борту которой находилось 140 нелегальных мигрантов. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Уточняется, что судно вышло из коммуны Жобур (регион Нормандия) на северо-западе Франции.
Затем в Ла-Манше его [судно] встретили два катера Королевской национальной спасательной службы (RNLI), которые доставили мигрантов в Портсмутговорится в сообщении
Из Портсмута, как ожидается, нелегалов отправят в центр содержания мигрантов в Манстоне.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Британия из-за роста числа прибывающих нелегальных мигрантов стала "зоной войн и изнасилований".
Министерство внутренних дел Великобритании выпустило новое руководство для иммигрантов, в котором подчеркивается, что изнасилование является тяжким преступлением, за которое предусмотрено тюремное заключение.