Sky News: Британия остановила в Ла-Манше лодку со 140 нелегальными мигрантами

Sky News: Британия перехватила лодку со 140 нелегальными мигрантами Sky News: Британия остановила в Ла-Манше лодку со 140 нелегальными мигрантами

Москва7 сен Вести.Власти Великобритании перехватили небольшую лодку в проливе Ла-Манш, на борту которой находилось 140 нелегальных мигрантов. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Уточняется, что судно вышло из коммуны Жобур (регион Нормандия) на северо-западе Франции.

Затем в Ла-Манше его [судно] встретили два катера Королевской национальной спасательной службы (RNLI), которые доставили мигрантов в Портсмут говорится в сообщении

Из Портсмута, как ожидается, нелегалов отправят в центр содержания мигрантов в Манстоне.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Британия из-за роста числа прибывающих нелегальных мигрантов стала "зоной войн и изнасилований".

Министерство внутренних дел Великобритании выпустило новое руководство для иммигрантов, в котором подчеркивается, что изнасилование является тяжким преступлением, за которое предусмотрено тюремное заключение.