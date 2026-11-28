15-кратный чемпион Белоруссии по футболу БАТЭ вылетел из Высшей лиги страны Многократный чемпион Белоруссии БАТЭ покинул элитный дивизион первенства страны

Москва28 ноя Вести.Борисовский БАТЭ, 15-кратный чемпион Белоруссии, покинул Высшую лигу чемпионата страны, где непрерывно выступал с 1998 года.

В матче последнего 30-го тура БАТЭ дома сыграл вничью с "Ислочью" со счетом 1:1 и занял в итоге предпоследнее 15-е место в таблице чемпионата Белоруссии. Команда из Борисова набрала 25 очков в 30 матчах.

Чемпионский титул второй год подряд завоевал "МЛ Витебск", набравший в 30 матчах 68 очков. Витебская команда на один балл обошла минское "Динамо" (67), а бронзовым призером стала "Ислочь" (65).

БАТЭ является самым титулованным клубом Белоруссии, команда выигрывала чемпионат страны 15 раз (1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), также на ее счету шесть Кукбов и восемь Суперкубков Белоруссии.

БАТЭ был ранее регулярным участником Лиги чемпионов, команда провела за свою историю 104 матча в главном еврокубке (37 побед, 31 ничья, 36 поражений).