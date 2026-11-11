В Омской области 19-летняя девушка порезала сверстницу у зоопарка

19-летняя девушка в Омской области устроила поножовщину около местного зоопарка В Омской области 19-летняя девушка порезала сверстницу у зоопарка

Москва11 ноя Вести.В Омской области 19-летняя девушка подозревается в покушении на убийство 17-летней знакомой, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

По версии следствия, вечером 9 ноября жительница рабочего поселка Большеречье умышленно нанесла множественные резаные раны 17-летней знакомой. Происходящее на видео снимала подруга подозреваемой. Уточняется, что нападение было совершено на почве личных неприязненных отношений.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) сказано в публикации ведомства в MAX

Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение.

Следствие намерено избрать задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельств совершенного преступления устанавливаются.