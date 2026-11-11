Москва11 нояВести.В Омской области 19-летняя девушка подозревается в покушении на убийство 17-летней знакомой, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
По версии следствия, вечером 9 ноября жительница рабочего поселка Большеречье умышленно нанесла множественные резаные раны 17-летней знакомой. Происходящее на видео снимала подруга подозреваемой. Уточняется, что нападение было совершено на почве личных неприязненных отношений.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)сказано в публикации ведомства в MAX
Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение.
Следствие намерено избрать задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельств совершенного преступления устанавливаются.