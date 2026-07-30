Вертолет МЧС доставил в Якутск 20 детей из пострадавших от паводка сел

20 детей из затопленных сел доставлены вертолетом в столицу Республики Саха Вертолет МЧС доставил в Якутск 20 детей из пострадавших от паводка сел

Москва30 июл Вести.30 июля вертолет Ми-8 ХАСЦ МЧС России доставил в Якутск 20 детей - жителей затопленных сел Верхоянского улуса. Об этом сообщает служба спасения Республики Саха.

Воздушное судно эвакуировало детей из сел Дулгалах и Суордах Верхоянского улуса, пострадавших от дождевого паводка говорится в сообщении

На борту вместе с детьми летел один сопровождающий. По прибытии двоих забрали родственники, остальных встретила директор Центра отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" Варвара Васильева.

Для прохождения обязательного медицинского осмотра и оформления документов ребят повезли в лагерь "Кэскил", а 31 июля школьников доставят в детский лагерь "Энергетик". Там их ждут познавательные занятия, образовательные лекции и творческие мастер-классы.