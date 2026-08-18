Москва18 авг Вести.Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для 20-летней Ким Со Ен, обвиняемой в отравлении двух мужчин. В южнокорейских соцсетях девушка получила прозвище "самая красивая убийца" из-за отредактированных фотографий, опубликованных в ее аккаунте.

Как сообщает агентство "Ренхап", требование о высшей мере наказания прокуратура озвучила 18 августа на заседании суда.

18 августа во время заседания в Уголовной коллегии №14 Северного районного суда Сеула прокурор запросил для госпожи Ким смертную казнь сказано в сообщении

Девушка была арестована 19 февраля 2026 года по подозрению в убийстве двух мужчин. По версии следствия, в конце января и начале февраля она приглашала их в мотель в районе Канбук и подсыпала им в напитки лекарства. Как считают следователи, аналогичным способом она пыталась отравить еще одного мужчину, но тот выжил. Кроме того, СМИ пишут, что пострадавшими по делу являются еще трое мужчин. У подозреваемой была выявлены признаки психического расстройства.

Родственники погибших перед заседанием суда заявили, что рассчитывают на максимально суровое наказание из-за жестокости преступлений. Сама Ким Со Ен утверждает, что подсыпала мужчинам лекарства после того, как подверглась с их стороны "нежелательному тактильному контакту".

Смертная казнь в Южной Корее законодательно не отменена, однако фактически не применяется. Последний смертный приговор в стране был приведен в исполнение в декабре 1997 года.