Суд Кении приговорил пастора к 200 годам тюрьмы за массовую гибель детей

200 лет лишения свободы: в Кении осудили виновного в смерти детей пастора Суд Кении приговорил пастора к 200 годам тюрьмы за массовую гибель детей

Москва6 ноя Вести.Суд в Кении приговорил основателя церкви Good News International Пола Нтенге Маккензи к 200 годам лишения свободы. Об этом сообщила кенийская газета The Star.

Его признали виновным по делу о гибели 191 человека, включая 190 детей.

Пол Нтенге Маккензи приговаривается к 100 годам лишения свободы по каждому из 183 эпизодов убийства путем доведения до голодной смерти – одному эпизоду с участием взрослой жертвы и 182 эпизодам с участием детей говорится в публикации газеты, ссылающейся на решение судьи Дианы Каведзы

Кроме того, проповедника также приговорили к 100 годам лишения свободы по каждому из восьми эпизодов непосредственного убийства детей.

Смерти произошли с января 2021 года по сентябрь 2023 года. Преступления совершались в лесу Шакахола, в округе Килифи на востоке Кении.

Ранее высокий суд в кенийском городе Момбаса признал Маккензи и 28 его сообщников виновными в убийстве 191 человека, установив, что основанная пастором в 2010 году церковь Good News International действовала как секта​​​.

Обвинение требовало для преступника смертной казни, но судья посчитал, что смерть лишила бы осужденного возможности покаяться и отказаться от прежних убеждений.

Маккензи руководил церковью и требовал соблюдать пост вплоть до летальных исходов от истощения. Дети оказались первыми жертвами этой практики.