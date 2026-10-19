Москва19 окт Вести.Суд кенийского города Момбаса признал проповедника Пола Маккензи виновным в убийстве 191 человека, сообщает газета People Daily. Все они были его адептами, которых святому отцу удавалось убедить отказаться от еды и медпомощи ради встречи с Иисусом Христом.

Маккензи является основателем секты «Международная церковь хороших новостей» (Good News International Church). Обвинение опросило более 120 свидетелей смертей сторонников секты, которые заявили, что проповеднику удавалось убедить не есть и не лечиться. Большинство жертв были дети, которых родители морили голодом и оставляли без врачебной помощи.

Массовые захоронения более 400 человек нашли в лесу Шакахола весной 2023 года. Тогда же Пол Макеензи был задержан. Фигурант дела о массовом убийстве свою вину отрицал.