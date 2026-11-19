Москва19 ноя Вести.Международный суд ООН признал Мьянму виновной в организации геноцида мусульманской этнической группы рохинджа. Решение суда опубликовано на официальном сайте.

Суд установил, что силы безопасности Мьянмы в 2017 году убили тысячи представителей рохинджа в ходе так называемых "операций по зачистке", которые формально были направлены против повстанческой группировки "Армия спасения рохинджа Аракана".

Вместе с тем суд признал, что Мьянма не допустила прямого и публичного подстрекательства частных лиц к совершению геноцида рохинджа.

Девятью голосами против шести установить, что Республика Союз Мьянма совершила геноцид в отношении народности рохинджа в северной части штата Ракхайн, нарушив свои обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него говорится в решении суда

Суд обязал Мьянму прекратить уничтожение рохинджа, незамедлительно принять меры для расследования этого преступления и привлечения всех виновных к уголовной ответственности, предоставить гарантии и заверения в недопущении повторных преступлений, а также восстановить нарушенные права рохинджа.

Разбирательство по геноциду рохинджа началось в 2019 году после обращения Гамбии в Международный суд ООН. 23 января 2020 года суд вынес постановление о временных мерах в отношении Мьянмы. 22 июля 2022 года суд подтвердил, что дело находится в его юрисдикции, и признал заявление приемлемым. Слушания по существу дела проходили с 12 по 29 января 2026 года.