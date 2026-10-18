Москва18 окт Вести.Политика Великобритании в отношении коренного населения Тасмании в 20-х годах XIX века была геноцидом. Это в интервью ИС "Вести" отметил доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой "Международное сотрудничество" Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС Семед Семедов.

Британскую политику по отношению к коренному населению как Австралии, так и Тасмании, можно назвать геноцидом - и причем в самом извращенном виде. Потому что если взять Тасманию, то этот остров населяли примерно 15 тыс. человек с уникальной культурой. Это была своего рода изолированная культура, которая в условиях изоляции на протяжении нескольких тысячелетий сформировала свою уникальную культуру со своими традициями, со своими пониманиями, со своей космогонией, со своей философией. Но европейцы устроили прямую охоту. Так называемая Черная война в 20-х годах XIX века привела к тому, что английская администрация Тасмании объявила коренных жителей мятежниками. И, по законам Британской империи, мятежники подлежат уничтожению отметил Семедов

Британцами, напомнил он, была объявлена награда за каждого убитого тасманийца.

И это буквально через 10 лет привело к тому, что из 15 тыс. коренного населения осталось всего 400 человек. Они потом были вывезены из Тасмании на отдельный остров, и через много лет, когда англичане, уже после отмены рабства, после отмены работорговли, это уже 60-е годы XIX века, попытались воссоздать образ жизни тасманийцев в 1876 году, последняя тасманийка, которая знала тасманийский язык - умирает. Еще оставались потомки от смешанных браков, и оставался один человек, который знал тасманийский язык. Он умер в начале XX века. И фактически полностью прямые, чистокровные тасманийцы были уничтожены к началу XX века рассказал Семед Семедов

С тем, что истребление тасманийцев было геноцидом, согласен и доктор политологии, доцент, профессор кафедры "Современного Востока" РГГУ Николай Медушевский.

Уже к началу XX века тасманийцы как коренное население острова прекратили свое существование. Этот геноцид, по-другому это вряд ли можно назвать, происходил настолько стремительно, что исследователи, антропологи... (а в тот период изучение Австралии было очень модной темой)... исследователи не успели изучить быт, обычаи, традиции, язык коренного населения. То есть, по большому счету, мировая история, мировая культура лишилась этого сегмента. Сегодня практически ничего не известно о тасманийцах рассказал Медушевский ИС "Вести"

Идеологию британского колониализма Семед Семедов сравнил с идеей избранности арийской нации.

Сама идеология британского колониализма, которая была воспета и Редьярдом Киплингом, и вообще представителями английской культуры XVIII, XIX и начала XX века, предполагала, что британцы — это великая нация, избранная нация. Идея избранности британской нации ничем не отличалась от идеи избранности арийской нации, которую "проповедовал" германский фашизм. И они имели один корень добавил Семедов

Ранее исследователи Лейденского университета пришли к выводу, что правившая в Нидерландах королевская династия Оранских-Нассау веками поддерживала колониализм и заработала на этом около 500 млн евро.