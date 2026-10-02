Королевская династия Нидерландов получала от колониализма около €500 млн

Королевская династия Нидерландов заработала на колониализме около 500 млн евро Королевская династия Нидерландов получала от колониализма около €500 млн

Москва2 окт Вести.Правящая королевская династия Нидерландов Оранских-Нассау веками поддерживала колониализм и заработала на этом около 500 млн евро. Об этом сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на результаты исследования Лейденского университета.

Уточняется, что речь идет о "многовековой активной и беспринципной поддержке колониализма, включая рабство".

Оранские-Нассау на протяжении веков открыто поддерживали колониализм и получали от него значительную выгоду отмечается в публикации

Подчеркивается, что представители династии считали колониальные войны и насильственное подавление восстаний неизбежными и оправданными. Большую выгоду королевской семье принесла Голландская Ост-Индия.