Москва2 октВести.Правящая королевская династия Нидерландов Оранских-Нассау веками поддерживала колониализм и заработала на этом около 500 млн евро. Об этом сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на результаты исследования Лейденского университета.
Уточняется, что речь идет о "многовековой активной и беспринципной поддержке колониализма, включая рабство".
Оранские-Нассау на протяжении веков открыто поддерживали колониализм и получали от него значительную выгодуотмечается в публикации
Подчеркивается, что представители династии считали колониальные войны и насильственное подавление восстаний неизбежными и оправданными. Большую выгоду королевской семье принесла Голландская Ост-Индия.