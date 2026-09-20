Гайана наращивает добычу нефти на фоне конфликта США и Ирана

NYT: Гайана - главный выгодоприобретатель из-за конфликта на Ближнем Востоке Гайана наращивает добычу нефти на фоне конфликта США и Ирана

Москва20 сен Вести.Южноамериканская Гайана стала главным бенефициаром нефтяного рынка из-за продолжающегося вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на экономиста Ричарда Рамбаррана.

Гайана внезапно начала показывать результаты, значительно превосходящие ее возможности. Но это только начало отметил Рамбарран

Как заявил специалист, в стране ежедневно добывается около 900 тыс. баррелей "черного золота", однако уже к 2030 году этот показатель может вырасти до 1,7 млн баррелей в сутки.

Как стало известно ранее, вслед за продолжающейся блокадой Ормузского пролива рискует быть заблокированным Баб-эль-Мандебский водный путь. Если судоходство перекроют в двух этих точках, всему миру "предстоит суровый зимний период, с высокими ценами на энергоносители".

Об этом заявил ИС "Вести" ведущий исследователь компании Ussal Consultancy в Турции Хасан Селим Озертем.