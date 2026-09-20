Москва20 сенВести.Южноамериканская Гайана стала главным бенефициаром нефтяного рынка из-за продолжающегося вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на экономиста Ричарда Рамбаррана.
Гайана внезапно начала показывать результаты, значительно превосходящие ее возможности. Но это только началоотметил Рамбарран
Как заявил специалист, в стране ежедневно добывается около 900 тыс. баррелей "черного золота", однако уже к 2030 году этот показатель может вырасти до 1,7 млн баррелей в сутки.
Как стало известно ранее, вслед за продолжающейся блокадой Ормузского пролива рискует быть заблокированным Баб-эль-Мандебский водный путь. Если судоходство перекроют в двух этих точках, всему миру "предстоит суровый зимний период, с высокими ценами на энергоносители".
Об этом заявил ИС "Вести" ведущий исследователь компании Ussal Consultancy в Турции Хасан Селим Озертем.