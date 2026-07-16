Дмитриев раскритиковал Стармера за выдвижение в палату лордов Садика Хана

Дмитриев допустил, что при Стармере педофилы получат дворянские титулы Дмитриев раскритиковал Стармера за выдвижение в палату лордов Садика Хана

Москва16 июл Вести.Генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев резко высказался по поводу получения дворянского титула мэром Лондона пакистанского происхождения Садика Хана.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал сообщение о том, что уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер присвоил Хану пожизненное пэрство, дворянский титул, дающий право войти в Палату лордов.

Могут ли члены банд грумеров (grooming gangs - прим. ред.) тоже получить дворянский титул за празднование инклюзивного мультикультурализма? задал риторический вопрос Дмитриев

Термином grooming gangs в Великобритании называют преступные группировки, которые занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. В публикациях британских СМИ подчеркивается, что большинство членов таких банд имеют азиатское или пакистанское происхождение.

Ранее Дмитриев назвал Великобританию "падшей империей", комментируя сообщение местных активистов о предвзятости силовых структур.