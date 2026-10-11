Эксперт указал на роль США в образовании террористических группировок в Африке Эксперт Медушевский: провал США в Сомали повлиял на развитие радикальных групп

Москва11 окт Вести.Военная операция США в Сомали в 1992-1994 годах и поражение в ней дало толчок к образованию большого числа террористических группировок и развитию деструктивных радикальных идеологий на территории Африки. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор политологии, доцент, профессор кафедры современного Востока РГГУ Николай Медушевский.

По его словам, пример поражения американского военного контингента в Сомали стал показательной ситуацией для развития многих последующих конфликтов. Кроме того, оно привело к возникновению множества новых радикальных группировок в Африке и на Ближнем Востоке: "Аш-Шабаб", "Аль-Каида" (признаны экстремистской организацией, их деятельность запрещена в РФ), а также ИГИЛ (признана террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), отметил эксперт.

Пример Сомали и поражение в нем американского контингента стало достаточно показательной ситуацией для развития многих последующих конфликтов… Сомали являлся прецедентом, отправной точкой для системного деструктивного развития террористических радикальных идеологий на африканском континенте… Пример Сомали во многом это и показал, потому что от конфликта в Сомали берет свое начало формирование террористической группировки "Аш-Шабаб", проникновение в Сомали "Аль-Каиды", позже – "Исламского государства" рассказал политолог

Военная операция США в Сомали в 1992-1994 годах, привела к массовым беспорядкам, голоду, развитию пиратства и терроризма. Формально американская интервенция началась из-за помощи голодающим африканским детям, однако была борьбой за ресурсы и передел сфер влияния в стратегическом регионе.