"Прослеживается след Израиля": эксперт рассказал о росте напряженности в Африке Политолог Плотников рассказал о росте напряженности в странах Африки

Москва14 окт Вести.В ряде стран Африки наблюдается ухудшение ситуации, заявил в интервью ИС "Вести" руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.

В частности, отметил он, наблюдается эскалация конфликта в Эфиопии.

Некоторые горячие головы в Эфиопии давно мечтают восстановить выход к Красному морю. За последнее время в районе стран Африканского Рога обстановка обострилась. Возобновились боевые действия между Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ) и эфиопской армией. В этом конфликте проявляется заинтересованность некоторых ближневосточных стран, в частности Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов сказал он

Кроме того, в Судане, помимо военных действий, возникла угроза голода в некоторых провинциях.

Мы недавно проводили консультации в Каире, и наши египетские коллеги начали обсуждение с вопроса об обеспечении продовольственной безопасности региона Африканского Рога. Первый вопрос для них был — продовольственная безопасность. Они сразу предупредили, что ряд регионов-провинций Судана ждет в этом году голод. А он уже начался отметил политолог

Кроме того, сообщил он, на территории Судана не прекращаются боевые действия между противоборствующими группировками.

В обозначенных трех странах прослеживается след Израиля, след ряда ближневосточных монархий, которые активно туда пытаются идти и решать свои узкокорыстные интересы. Если бы не вмешательство этих третьих сил, возможно, таких кровопролитных событий в этом регионе сейчас бы не происходило добавил Плотников

Ранее сообщалось, что войскам Эфиопии удалось восстановить контроль над аэропортом близ города Мэкэле - столицы мятежного региона Тыграй.