Москва11 окт Вести.Высшие руководящие посты в африканских государствах должны занимать наиболее способные люди, вне зависимости от их статуса и положения в общества. Меритократия могла бы привести страны в Африке к действительной независимости и дала бы самостоятельность в проведении внешней политики. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой "Международной сотрудничество" Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС Семед Семедов.

По его мнению, для африканских государств не приемлемы ни капиталистическая, ни социалистические системы. Им нужны такие способы ведения хозяйства, которые исключили бы непотизм и трайбализм, подчеркнул эксперт.

Получив независимость, большинство из 54 африканских государств демократическими так и не стали. Использование западной демократической модели для африканских государств оказалось неприемлемым… В любом случае, с возрастанием роли образованного населения в Африке именно меритократия приведет к тому, что африканские страны приобретут действительный суверенитет и самостоятельность в ведении внешней политики объяснил свою точку зрения Семедов

Ранее в РГГУ указали на роль поражения США в военной операции в Сомали в 1992-1994 годах, которое дало толчок к образованию большого числа террористических группировок и развитию деструктивных радикальных идеологий на территории Африки.