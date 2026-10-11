Американские интервенции в другие страны не приносили процветания их жителям Профессор Зиновьева: разрушая другое государство, США не приносят демократию

Москва11 окт Вести.Американская идея защищать безопасность людей в других странах, нарушая при этом безопасность самого государства, крайне противоречива. Подробнее об этом в интервью ИС "Вести" рассказала доктор политических наук, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России Елена Зиновьева.

По ее словам, США разрушают установленные государственные институты, в итоге ничем их не заменяя.

Все интервенции американские, будь то в Ираке, будь то в Сомали или в любой другой точке планеты, с собой приносят не процветание… Эта идея – защищать безопасность людей, нарушая безопасность государства, она по своей сути противоречива, потому что безопасность человека без безопасности государства не может быть достигнута. И, разрушая государственные институты, США не приносят демократию. Они только забирают те основы политические, экономические, гуманитарные, которые были в регионе, не подменяя их ничем объяснила профессор

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что страна может присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов в Йемене. Военное противостояние между шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) и проправительственной армией возобновилось с середины июля после четырехлетнего затишья.