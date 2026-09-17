Москва17 сен Вести.Присутствие американских военных на территории союзников на Ближнем Востоке становится главным дестабилизирующим фактором в регионе. Об этом написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

По его мнению, эффективность политики президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке весьма сомнительна, если только глава Белого дома не задумал окончательный уход американцев из региона.

Военные базы США на Ближнем Востоке превращены в руины. Присутствие американских военных на территории союзников превращается в главный дестабилизирующий фактор. Энергетический рынок в регионе взорван и любой следующий американский президент будет вынужден закладываться на собственную добычу углеводородов, снижая зависимость страны от того же Ближнего Востока. Если это все это не был план Трампа по окончательному уходу оттуда, то какой альтернативный план мог бы выглядеть эффективнее и сработать? Стакан всегда наполовину пуст, когда он наполовину полон написал Богданов

Ранее директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что власти США не могут закончить конфликт на Ближнем Востоке, потому что не хотят выглядеть глупо. По мнению профессора, у войны в Иране нет ни причин, ни целей, ни перспектив.