В Индии на свадьбу дочери политика пришли не менее 400 тысяч человек

400 тысяч гостей, вертолеты и кортежи: роскошная свадьба прошла в бедном регионе В Индии на свадьбу дочери политика пришли не менее 400 тысяч человек

Москва27 ноя Вести.Минимум 400 тысяч гостей посетили многодневную свадьбу дочери индийского политика Ананта Сингха в штате Бихар, одном из беднейших регионов Индии, сообщает газета Daily Mail.

По ее данным, торжество могло обойтись в 6,5 млн фунтов стерлингов (около 702 млн рублей).

Масштабное мероприятие прошло в родной деревне политика Надаван. Для приема гостей оборудовали несколько вертолетных площадок, а праздничное угощение готовили около 500 поваров. Посетителям предложили более 150 блюд, а также около 500 тысяч традиционных индийских сладостей.

Жених Ришикеш Кумар прибыл на свадьбу в сопровождении кортежа примерно из 200 автомобилей, а невеста Шиванги приехала на машине марки BMW. В публикации утверждается, что среди свадебных подарков были белый внедорожник Land Rover Defender, золотая цепь весом 100 граммов и браслет весом 80 граммов.

Отмечается, что толпа гостей забиралась на деревья и опоры электропередачи, чтобы увидеть происходящее. На дорогах образовались сильные пробки, из-за которых одному из политиков пришлось добираться до места проведения свадьбы на тракторе через поля.

Действующий рекорд Гиннесса по количеству гостей на свадьбе составляет 150 тысяч человек, он был установлен в Индии в 1995 году. Таким образом, празднование в Бихаре, по всей видимости, может превзойти этот показатель.

Отец невесты Анант Сингх шесть раз избирался депутатом местного парламента. В отношении него возбуждено более двух десятков уголовных дел, в том числе по обвинениям в убийстве, покушении на убийство и вымогательстве. Политик был временно освобожден из-под тюрьмы под залог для участия в свадьбе дочери, однако на следующей неделе ему предписано вернуться под стражу для продолжения отбывания строка.

В 2022 году в индийском городе Гандинагар на свадьбу сына бывшего руководителя местного Конгресса пришли от 12 до 15 тысяч человек. После праздничного ужина более тысячи гостей попали в больницы с признаками пищевого отравления.