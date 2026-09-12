Нарендра Моди предложил лидерам БРИКС золотой пудинг на десерт На гала-ужине в Нью-Дели лидерам БРИКС предложили пудинг с золотом

Москва12 сен Вести.Рисовый пудинг с сусальным золотом и гималайские сморчки с шафраном вошли в меню гала-ужина, который в честь участников саммита БРИКС дал в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди. Меню ужина сфотографировал корреспондент РИА Новости.

Гостям 18-го саммита организации предложили вегетарианские блюда индийской кухни - бульон из бобовых с томатами и листьями карри, охлажденный йогурт со свеклой и зеленью, рис басмати с просом и специями.

В основное меню вошли мягкий сыр панир в соусе из томатов и лука-шалота, гималайские сморчки со спаржей, шафраном, изюмом и миндалем, а также морковь и зеленая фасоль с южноиндийскими специями и кокосом перечисляет корреспондент агентства

Все блюда сопровождались различными видами индийского хлеба. Среди закусок участникам саммита хозяева мероприятия предложили грибные кебабы с мятными жемчужинами на лепешке со вкусом шафрана - ширмале, рулеты из нутовой муки с горчицей, кокосом и листьями карри, которые были дополнены кусочками манго и йогуртовой заправкой.

Главным блюдом на десерт стал пхирни. Это молочно-рисовый пудинг с шелковицей и сусальным золотом. Кроме того, на десерт предлагались фрукты со взбитыми сливками и джалеби – хрустящие обжаренные во фритюре нити из теста, пропитанные сладким сиропом.

18-й саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в мероприятиях саммита с трехдневным рабочим визитом. Президент России кроме участия в мероприятиях саммита проводит еще и ряд двухсторонних встреч с руководителями приехавших на саммит стран. Встреча Путин и Моди прошла под песню "Матушка-земля".