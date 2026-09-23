Отец убитого в Индии жениха подозревает, что к делу причастны родители невесты Появились новые подробности в деле об убийстве жениха невестой в Индии

Москва23 сен Вести.В Индии продолжается рассмотрение резонансного дела об убийстве 26-летнего Кетана Агарвала, в котором обвиняют его невесту Сию Гоял. Отец жениха Вишал Агарвал уверен, что к покушению причастна семья девушки, и требует смертной казни. Об этом пишет The Times of India.

Кетан Агарвал погиб 18 июня. Он сорвался со скалы во время посещения с невестой древней горной крепости Железный форт на высоте около тысячи метров. Однако позже СМИ писали, что Сия Гоял призналась в убийстве. Задуманное ей помог осуществить любовник Четан Чоудхари, за которого она ранее тайно вышла замуж.

Я еще не ознакомился с обвинительным заключением. Я прокомментирую его, как только прочитаю. Мы уже обратились в суд за копией. Я по-прежнему подозреваю, что отец, мать, брат, дядя и тетя Сии причастны к заговору с целью убийства Кетана. Я смогу прокомментировать это после ознакомления с обвинительным заключением пояснил Вишал Агарвал

Убийство Кетана вызвало бурные обсуждения в индийском обществе. Многие считают, что Гоял пришлось пойти на убийство из-за социального давления. Если бы она просто отменила свадьбу с Агарвалом и сбежала с любовником, то это навсегда опозорило бы их семьи.