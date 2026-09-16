61-летняя Ирина Безрукова рассказала, как часто посещает косметолога Ирина Безрукова рассказала, что изредка делает биоревитализацию

Москва16 сен Вести.Актриса Ирина Безрукова рассказала, что регулярно посещает косметолога и иногда прибегает к биоревитализации для поддержания состояния кожи. Об этом 61-летняя артистка сообщила в беседе с KP.RU.

Безрукова призналась, что раньше делала мезотерапию - процедуру, при которой в кожу лица с помощью тонкой иглы вводят специальные составы.

Это когда берется шприц, маленькая тоненькая иголочка и делается очень-очень много микроукольчиков в лицо. Очень много, более 300. Это больно, это неприятно, даже с обезболиванием, и потом это синяки поделилась актриса

По ее словам, современные косметологические технологии позволяют добиваться похожего эффекта без большого количества инъекций. При этом Безрукова призналась, что изредка продолжает делать биоревитализацию.

Потому что куда деваться? Вот посмотрите в интернете, сколько мне лет, вслух не хочу говорить, и приходится, естественно, кожу поддерживать и регулярно навещать своего косметолога отметила артистка

Безрукова добавила, что уже около 15 лет посещает одного косметолога и просит сохранять ей "живое лицо". Уход за внешностью актриса в шутку назвала "реставрацией фресок".