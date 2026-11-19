АдГ призвала выяснить, стоит ли Украина за терактом на "Северных потоках" Депутат АдГ Котре призвал определить вину Киева в теракте на "Северных потоках"

Москва19 ноя Вести.Суд Германии должен определить, стоит ли Киев за терактом на "Северных потоках", заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии (АдГ) Штеффен Котре в беседе с "Известиями".

Власти Германии также виновны в этом теракте, поскольку не попытались его предотвратить, отметил Котре.

Мы добьемся ответов. И это не зависит от данного судебного процесса. Мы видим исполнителей-украинцев, и это первый шаг. А вторым шагом должно стать признание вины украинского государства. И это очень важно. Суд должен дать нам ответ на этот вопрос: стоит ли за этим украинское государство? приводят "Известия" слова Котре

Замглавы МИД Дмитрий Любинский заявил, что власти Германии уже четыре года намеренно уклоняются от сотрудничества с Россией по расследованию терактов на "Северных потоках". Это заставляет усомниться в беспристрастности следствия по "Северным потокам".