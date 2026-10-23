Москва23 окт Вести.Киеву придется компенсировать Германии ущерб, который страна понесла из-за подрыва газопроводов "Северный поток", если в суде будет доказана его причастность к диверсии.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, Германия вложила в строительство этих газопроводов десятки миллиардов евро, но из-за их подрыва цены на газ выросли, что отрицательно сказалось на экономике и промышленности страны.

Если в ходе судебного процесса будет доказана причастность Киева, Берлин не сможет делать вид, будто ничего не произошло. Как минимум потребуются финансовые компенсации, а виновные должностные лица в Украине должны быть названы заявил евродепутат

Первое заседание суда по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов, прошло 14 октября в Гамбурге. Адвокаты Кузнецова потребовали прекратить уголовное дело в связи с невозможностью обеспечить справедливое разбирательство. Очередное заседание суда по делу Кузнецова состоится 27 октября.

Евродепутат отметил, что Германия уже заплатила за поддержку Украины тройную цену.

Немцы заплатили трижды: за диверсию, за помощь Украине и за счета за энергоресурсы, которые подрывают конкурентоспособность немецкой экономики сказал Мариани

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер призвал возобновить поставки российского газа по уцелевшей после терактов 2022 года нитке газопровода "Северный поток-2".