АдГ: вина Киева в подрыве "Северного потока" изменит отношение ФРГ к Украине

В АдГ назвали последствия признания вины Киева в подрыве "Северных потоков" АдГ: вина Киева в подрыве "Северного потока" изменит отношение ФРГ к Украине

Москва19 окт Вести.Доказательства причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" станет подтверждением вины Украины в совершении терактов против гражданской инфраструктуры и сознательном нанесении ущерба другим странам ради своих целей. Об этом заявил член комитета Бундестага по экономике и энергетике от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, сообщает РИА Новости.

По мнению депутата оппозиционной партии ФРГ, это станет поводом для отказа Киеву в дальнейшей помощи.

Украина видела в "Северных потоках" цель, уничтожение которой нанесет ущерб России. При этом она сознательно шла на причинение ущерба другим странам подчеркнул депутат

По его словам, это совершение террористического акта на государственном уровне.

Германия должна была прекратить военную помощь Украине уже по другим причинам. Эта война - не наша война настаивает политик

14 октября Высший земельный суд Гамбурга провел первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток"​​​. Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, а затем экстрадировали в ФРГ.

Взорванные 26 сентября 2022 года газопроводы не могли быть законной военной целью, считает старший федеральный прокурор Германии Штефан Шмидт. При этом Берлин будет учитывать итоги судебного разбирательства о подрыве "Северных потоков" при принятии политических решений в отношении Киева, уверен министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Расследование дела о подрывах газопроводов в Балтийском море ставит Берлин в сложное положение, констатирует депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт.