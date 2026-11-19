МИД: Германия уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"

МИД: Германия уклоняется от взаимодействия по вопросу "Северных потоков" МИД: Германия уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"

Москва19 ноя Вести.Власти Германии вот уже четыре года последовательно уклоняются от сотрудничества с Россией по расследованию терактов на "Северных потоках", заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский в беседе с "Известиями".

На протяжении минувших со времени теракта на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" четырех лет германские власти постоянно уклоняются - вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям - от взаимодействия с российской стороной приводят "Известия" слова Любинского

Поэтому сложно говорить о беспристрастности германских органов юстиции из-за отсутствия любого взаимодействия с Россией по этому вопросу, подчеркнул дипломат.

Между тем фигуранты дела о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" въезжали в Евросоюз (ЕС) по поддельным украинским паспортам, которые изготовлены незадолго до диверсии 2022 года.