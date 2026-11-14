В АдГ подтвердили выдвижение чемпиона мира по футболу Бертольда в президенты ФРГ

АдГ выдвинула кандидатуру экс-футболиста Бертольда в президенты Германии В АдГ подтвердили выдвижение чемпиона мира по футболу Бертольда в президенты ФРГ

Москва14 ноя Вести.Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) официально выдвинула кандидатом на пост федерального президента страны бывшего игрока сборной ФРГ по футболу Томаса Бертольда. Об этом сообщила сопредседатель партии Алис Вайдель в социальной сети X.

Она подчеркнула, что в лице Бертольда партия обрела кандидата из народа, способного искренне выражать интересы всех граждан Германии.

Бертольд - кандидат партии "Альтернатива для Германии" на пост федерального президента заявила Вайдель

Парламентарий пояснила, что выбор беспартийного претендента был сделан осознанно, так как партия стремится обеспечить качественный перезапуск руководства государства.

Бертольд провел за национальную футбольную сборную 62 матча и в 1990 году выиграл титул чемпиона мира.



Накануне АдГ сообщала о планах выдвинуть бывшего защитника национальной сборной по футболу Томаса Бертольда кандидатом на пост федерального президента страны.