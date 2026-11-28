Москва28 ноя Вести.Военнослужащие украинской армии опасаются сообщать о случаях пыток, так как боятся снова попасть к тем же командирам и стать жертвами дальнейших преследований. Об этом заявила украинский адвокат Дина Дрижакова.

Юрист пояснила, что потерпевшие не решаются обращаться в правоохранительные органы из-за угрозы уголовной ответственности за якобы неисполнение приказа или самовольное оставление части.

Поэтому до сих пор мало таких, кто подает жалобу. Из-за опасений обращаться с заявлениями про пытках. Это осложняет ситуацию, чтобы довести до конца дело, поскольку включается административный ресурс заявила она в эфире телеканала "Киев-24"

Кроме того, военные, которые все же подают заявления, зачастую остаются под командованием тех же офицеров, что серьезно затрудняет фиксацию фактов и доведение дел до суда, добавила Дрижакова.

Один из самых громких скандалов разгорелся вокруг штурмового полка "Скала" после публикаций украинских СМИ о многочисленных смертях новобранцев по причинам, не связанным с боевыми действиями. По свидетельствам очевидцев, военнослужащих избивали, привязывали к квадроциклам и волочили по земле, держали в карцерах и натравливали на них собак. Как отмечала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, Владимир Зеленский давно знает об этих издевательствах в штурмовых полках, но предпочитает игнорировать проблему.

Ранее в ООН призвали расследовать сообщения о пыточных на Украине.