Адвокат Борзенко: газ могут отключить даже при своевременной оплате коммуналки

Адвокат объяснила, за что жильцы могут остаться без газоснабжения Адвокат Борзенко: газ могут отключить даже при своевременной оплате коммуналки

Москва4 ноя Вести.Газоснабжение могут приостановить даже при отсутствии задолженности за коммунальные услуги. Об этом RT рассказала адвокат, руководитель Дома права "Аванти" Надежда Борзенко.

Одной из причин отключения, по ее словам, может стать отсутствие действующего договора на техническое обслуживание газового оборудования или истечение установленного производителем срока его эксплуатации. Также подачу газа могут прекратить, если собственник не допускает специалистов для обязательной проверки.

Одна из распространенных причин – недопуск специалистов для обязательного технического обслуживания. Собственник обязан обеспечить им доступ, но отсутствие дома в назначенное время еще не считается отказом от проверки пояснила Борзенко

Кроме того, как подчеркнула адвокат, газ могут отключить при обнаружении утечки, неисправности вентиляции или дымоудаления, аварийном состоянии оборудования и нарушениях при подключении плиты или колонки. В таких случаях, указала специалист, подачу газа разрешается прекратить без предварительного предупреждения из-за угрозы безопасности.

Если жилец не согласен с отключением, он может запросить документы, подтверждающие его законность, и обжаловать действия газовой организации в жилищной инспекции, прокуратуре или суде.

Для восстановления газоснабжения необходимо устранить нарушения и направить поставщику письменное уведомление с подтверждающими документами. После их получения подачу газа должны возобновить в течение пяти рабочих дней, сообщила эксперт.

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