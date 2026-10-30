Адвокат оказался в суде после попытки пронести в СИЗО мобильный телефон MK.RU: адвокат получил штраф за попытку пронести в СИЗО мобильный телефон

Москва30 окт Вести.Адвоката из Балашихи привлекли к административной ответственности после того, как он отказался сдать на входе в один из московских следственных изоляторов (СИЗО) предметы, которые запрещено проносить в служебное помещение учреждения. Об этом сообщил MK.RU.

Инцидент, как следует из материала, произошел в начале октября в СИЗО №4 ("Медведь"). Адвокат пришел в изолятор, но не стал сдавать на входе запрещенные к проносу в служебное помещение предметы.

Так, во время досмотра в его рюкзаке были обнаружены мобильный телефон, а также сим-карта.

За неповиновение законному требованию сотрудников уголовно-исполнительной системы адвокат получил штраф в размере четырех тысяч рублей. Постановление вынес Бабушкинский суд.