Москва30 октВести.Адвоката из Балашихи привлекли к административной ответственности после того, как он отказался сдать на входе в один из московских следственных изоляторов (СИЗО) предметы, которые запрещено проносить в служебное помещение учреждения. Об этом сообщил MK.RU.
Инцидент, как следует из материала, произошел в начале октября в СИЗО №4 ("Медведь"). Адвокат пришел в изолятор, но не стал сдавать на входе запрещенные к проносу в служебное помещение предметы.
Так, во время досмотра в его рюкзаке были обнаружены мобильный телефон, а также сим-карта.
За неповиновение законному требованию сотрудников уголовно-исполнительной системы адвокат получил штраф в размере четырех тысяч рублей. Постановление вынес Бабушкинский суд.