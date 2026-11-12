Адвокат предрек плачевную судьбу виновному в подрыве авто военного в Петербурге Адвокат Багатурия: ВСУ могут ликвидировать подозреваемого в подрыве в Петербурге

Москва12 ноя Вести.Подозреваемый в подрыве автомобиля военного в Санкт-Петербурге может погибнуть от рук возможных организаторов преступления. Такое развитие событий не исключил адвокат Вадим Багатурия. В разговоре с "Абзацем" он предположил, что подозреваемый мог скрыться на Украине после выезда из России.

Тенденция такова, что украинские спецслужбы, которые используют подобных наемников, они, как правило, сами и ликвидируют [их] впоследствии. Поэтому я боюсь, что этот подозреваемый, скорее всего, скоро и сам от рук своих хозяев погибнет высказал свое мнение Багатурия

Также адвокат допустил, что предполагаемый преступник может быть экстрадирован в Россию, если его задержат за границей. Багатурия пояснил, что такой сценарий будет зависеть от страны задержания, а также от ее готовности сотрудничать с правоохранительными органами РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему может грозить пожизненное лишение свободы при соответствующей квалификации преступления.

Исходя из того, что лично я в новостях вижу, говорится, что он улетел в Стамбул, а оттуда – в Кишинев. Из Кишинева, наверное, с учетом совершенного преступления, он уедет на Украину. Выдан он может быть Российской Федерации, если будет задержан на территории страны, которая является дружественной сказал адвокат

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемый в подрыве автомобиля военного в Петербурге успел уехать из России.

Подрыв автомобиля произошел утром в четверг, 12 ноября, на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погиб военнослужащий. По имеющимся данным, взрывное устройство закрепили под машиной и дистанционно привели в действие. Правоохранители установили личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.