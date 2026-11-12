За военным, которого подорвали в автомобиле в Петербурге, велась слежка

Подозреваемый в подрыве машины полковника в Петербурге месяц следил за ним За военным, которого подорвали в автомобиле в Петербурге, велась слежка

Москва12 ноя Вести.За полковником, автомобиль которого взорвался на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге, велась слежка, и продолжалось это минимум месяц, сообщает "Фонтанка".

По версии следствия, взрывное устройство под днище автомобиля военнослужащего установил 31-летний петербуржец, уроженец Псковской области.

Издание пишет, что подозреваемый месяц назад устроился в "Ленту" на Колпинском шоссе по заданию куратора. Он занимался разгрузкой.

Мужчина следил и отмечал, когда полковник возвращается домой, где паркует автомобиль и во сколько уезжает на службу говорится в публикации

При этом зарегистрирован подозреваемый далеко от места работы – в Красногвардейском районе.

Преступление было совершено около 7 утра 12 ноября. В результате подрыва автомобиля военнослужащий погиб. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый успел уехать из России. По имеющейся информации, он улетел в Стамбул, а оттуда направился в Кишинев, который не выдает подозреваемых российской стороне.