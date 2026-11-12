"Фонтанка" опубликовала фото фигуранта дела о подрыве автомобиля в Петербурге "Фонтанка" показала фото подозреваемого в подрыве авто военного в Петербурге

Москва12 ноя Вести."Фонтанка" опубликовала фотографии подозреваемого в подрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге.

По данным издания, взрывное устройство к машине прикрепил 31-летний Ян, уроженец Пскова, несколько лет проживший в Петербурге. Его подписки в соцсети "ВКонтакте" посвящены преимущественно уличной моде, музыкантам, мероприятиям в Санкт-Петербурге, татуировкам и поискам работы, в том числе кастингам.

На снимках темноволосый молодой человек с карими глазами. На руках у него татуировки, а образ говорит о любви к экспериментам с внешностью.

Издание также отмечает, что Ян привлекался за участие в несанкционированном массовом мероприятии 6 марта 2022 года, которое проводилось у Гостиного двора и мешало транспорту и пешеходам. Свою вину мужчина не признал и получил 10 суток ареста.