Москва7 ноя Вести.Приговор членам экипажа грузового судна Fitburg в Финляндии немыслим. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат Герман Юнгберг, представляющий интересы судовладельца.

Командиру судна - 3,5 года, боцману - два года 10 месяцев. Немыслимо сказал собеседник агентства

По прогнозам адвоката, рассмотрение апелляции по соответствующему делу может занять от шести месяцев до года.

5 ноября Окружной суд Хельсинки приговорил капитана Fitburg, россиянина Андрея Максименко, к трем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о предполагаемом повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре прошлого года. Боцману судна назначили 2 года и 10 месяцев тюрьмы. Кроме того, суд обязал их выплатить в общей сложности 1,9 миллиона евро компенсации.