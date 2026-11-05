Москва5 ноя Вести.Окружной суд Хельсинки приговорил капитана грузового судна Fitburg, гражданина России Андрея Максименко, к трем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о предполагаемом повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства решение суда.

Капитан приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы говорится в документе

Боцман судна получил 2 года и 10 месяцев тюрьмы, следует из решения суда. Кроме того, капитан и боцман будут обязаны выплатить "компенсацию за ущерб, связанный с расходами на ремонт и исследование кабелей и газопровода, в основном в соответствии с требованиями истцов".

Грузовое судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин было задержано финскими правоохранителями 31 декабря 2025 года по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa.

Следователи установили, что судно вышло из порта Санкт-Петербурга и следовало по Финскому заливу вне переделов территориальных вод Финляндии в течение нескольких часов с опущенным якорем. В результате, как утверждает следствие, были повреждены два подводных кабеля. Экипаж поднял якорь после того, как получила уведомление от властей Финляндии.