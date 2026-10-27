Финляндия потратила не менее €1,4 млн на операцию с танкером Eagle S

Финляндия истратила €1,4 млн на задержание якобы повредившего кабель танкера Финляндия потратила не менее €1,4 млн на операцию с танкером Eagle S

Москва27 окт Вести.Финские власти направили не менее 1,4 миллиона евро на задержание нефтяного танкера Eagle S в 2024 году и расследование его возможной причастности к повреждению энергетического кабеля на дне Финского залива, сообщает телерадиокомпания Yle.

По данным Министерства внутренних дел Финляндии, около 80% расходов составили выплаты за сверхурочную работу сотрудников, участвовавших в операции.

Разрыв кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией произошел 25 декабря. Правоохранители квалифицировали произошедшее как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах.

Финские власти задержали танкер Eagle S, зарегистрированный под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении подводного кабеля Estlink 2, а также двух других кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию.